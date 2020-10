Napoli, De Laurentiis: richiesta alla UEFA, no alle nazionali a Novembre (Di giovedì 22 ottobre 2020) Cancellare la prossima pausa per le nazionali. E’ questa la possibile richiesta di De Laurentiis alla UEFA Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta valutando l’ipotesi di chiedere alla UEFA di cancellare la sosta per le nazionali in programma a Novembre. Lo segnala Il Mattino evidenziando che De Laurentiis potrebbe non essere l’unico proprietario ad avanzare una richiesta simile. L’ultima sosta delle nazionali, infatti, ha provocato un aumento di infortuni e positivi. per questo motivi i club europei vogliono tutelarsi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Cancellare la prossima pausa per le. E’ questa la possibiledi DeIl presidente delAurelio Desta valutando l’ipotesi di chiederedi cancellare la sosta per lein programma a. Lo segnala Il Mattino evidenziando che Depotrebbe non essere l’unico proprietario ad avanzare unasimile. L’ultima sosta delle, infatti, ha provocato un aumento di infortuni e positivi. per questo motivi i club europei vogliono tutelarsi. Leggi su Calcionews24.com

23_barone : Si ma il Napoli aveva pura di giocare Si ma i Napoletani fanno sempre i furbi Si ma De Laurentiis... ...il Paler… - zazoomblog : Napoli in estate Gattuso chiese a De Laurentiis la permanenza di Koulibaly - #Napoli #estate #Gattuso #chiese - Salvato95551627 : RT @NCN_it: #NAPOLI, ECCO TUTTI GLI ESORDI EUROPEI DELL'ERA #DELAURENTIIS - NCN_it : #NAPOLI, ECCO TUTTI GLI ESORDI EUROPEI DELL'ERA #DELAURENTIIS - angianna78 : @cifra73 No, è già un tripudio contro De Laurentiis, il Napoli che si fa le sue leggi etc etc. L'ignoranza è un ben… -