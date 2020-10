“L’Ultima Volta”, il nuovo video di Emis Killa e Jake La Furia (Di giovedì 22 ottobre 2020) È online il video ufficiale di "L'Ultima Volta", feat. Massimo Pericolo, prodotto dai 2nd Roof, il nuovo singolo estratto da "17", l'album certificato disco d'oro di Emis Killa e Jake La Furia. Il video, diretto da Igor Grbesic e Marc Lucas (Damn Films), si svolge all'interno di un carcere, in cui i tre artisti si confessano e vanno a trovare i loro amici chiusi come lupi in gabbia. "L'Ultima Volta" racconta la storia di un'amicizia che attraversa molti anni, nasce infatti quando i protagonisti ancora vivevano secondo la legge della strada e la vita regalava ben poco. I percorsi poi sono costretti a dividersi, chi raggiunge il successo e chi, invece, non riesce a liberarsi dalle catene della malavita. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 ottobre 2020) È online ilufficiale di "L'Ultima Volta", feat. Massimo Pericolo, prodotto dai 2nd Roof, ilsingolo estratto da "17", l'album certificato disco d'oro diLa. Il, diretto da Igor Grbesic e Marc Lucas (Damn Films), si svolge all'interno di un carcere, in cui i tre artisti si confessano e vanno a trovare i loro amici chiusi come lupi in gabbia. "L'Ultima Volta" racconta la storia di un'amicizia che attraversa molti anni, nasce infatti quando i protagonisti ancora vivevano secondo la legge della strada e la vita regalava ben poco. I percorsi poi sono costretti a dividersi, chi raggiunge il successo e chi, invece, non riesce a liberarsi dalle catene della malavita.

SkyTG24 : Tra il 24 e il 25 ottobre torna l’ora solare, forse per l'ultima volta - OfficialASRoma : ??? L'ultima volta che abbiamo giocato di 18 ottobre, @EdDzeko fece questo... 10 curiosità in vista di… - juventusfc : L'ultima volta a Crotone: l'incornata di Alex Sandro! ???? #CrotoneJuve #ForzaJuve - Sweet_Danger_ : @Im0A9 Dal 26 ottobre fino al 13 novembre tornerò in didattica a distanza.... Però domani e dopodomani starò in presenza per l'ultima volta - annamaria_lena : RT @arturodicorinto: Breve storia triste. Un gruppetto di 5 giovani Rom aggredisce e manda in coma un 18enne a Lanciano (Chieti). Non è la… -

Ultime Notizie dalla rete : “L’Ultima Volta” Artprice by Artmarket.com: il ruolo dei periti indipendenti nel Mercato dell'Arte Fortune Italia