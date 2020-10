Lombardia: Trenord, ‘prova svolta in ottemperanza misure Covid’ (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) – Trenord “affida la selezione del personale a società esterne specializzate, alle quali ha richiesto il massimo rispetto delle norme anti Covid-19”. E’ quanto precisa la società ferroviaria in una nota dopo le ‘accuse’ del Movimento 5 Stelle, che ha denunciato assembramenti al concorso di oggi per i nuovi capotreno. “In merito a quanto affermato dai consiglieri del M5S Lombardia, l’azienda ha immediatamente chiesto conto alla società esterna specializzata che si è occupata dell’organizzazione e della gestione della prova odierna, alla quale nessun rappresentante di Trenord era né poteva essere presente, a garanzia della trasparenza e della riservatezza del processo di selezione”, spiega la società. ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) –“affida la selezione del personale a società esterne specializzate, alle quali ha richiesto il massimo rispetto delle norme anti Covid-19”. E’ quanto precisa la società ferroviaria in una nota dopo le ‘accuse’ del Movimento 5 Stelle, che ha denunciato assembramenti al concorso di oggi per i nuovi capotreno. “In merito a quanto affermato dai consiglieri del M5S, l’azienda ha immediatamente chiesto conto alla società esterna specializzata che si è occupata dell’organizzazione e della gestione della prova odierna, alla quale nessun rappresentante diera né poteva essere presente, a garanzia della trasparenza e della riservatezza del processo di selezione”, spiega la società. ...

