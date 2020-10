Google, multa Agcom per violazione norme su pubblicità giochi (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha comminato una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Google Ireland Limited per la violazione della normativa sul divieto di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite didenaro, nonché al gioco d’azzardo di cui al c.d. “decreto dignità”. L’Autorità ha rilevato che “Google Ireland, titolare del servizio Google Ads (servizio di indicizzazione e promozione di siti web), ha consentito, attraverso il servizio di posizionamento pubblicitario online, la diffusione, dietro pagamento, di link che indirizzano verso determinati siti (landing page), in violazione delle norme di contrasto ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha comminato una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della societàIreland Limited per ladella normativa sul divieto di pubblicità relativa ao scommesse con vincite didenaro, nonché al gioco d’azzardo di cui al c.d. “decreto dignità”. L’Autorità ha rilevato che “Ireland, titolare del servizioAds (servizio di indicizzazione e promozione di siti web), ha consentito, attraverso il servizio di posizionamento pubblicitario online, la diffusione, dietro pagamento, di link che indirizzano verso determinati siti (landing page), indelledi contrasto ...

danielaconte1 : Multa da 100mila euro per #Google: violate le norme sulla pubblicità di giochi e scommesse. La sanzione comminata… - comunica_rp : Multa da 100mila euro per Google: violate le norme sulla pubblicità di giochi e scommesse - comunica_rp : Multa da 100mila euro per Google: violate le norme sulla pubblicità di giochi e scommesse - italiaprivacy : RT @Key4biz: Agcom ha sanzionato #Google con una multa di 100mila euro per aver violato il #decretodignità, in particolare la norma sul div… - ItaliaOggi : Giochi, Agcom multa Google per aver violato le norme sul divieto di pubblicità -

Ultime Notizie dalla rete : Google multa Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo del 21 marzo Corriere della Sera