Galli: “Coprifuoco in tutta Italia inevitabile” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Prima la Campania, poi Lombardia e Lazio. L’Italia inizia a correre ai ripari con misure stringenti. Le tre regioni hanno optato per il ‘coprifuoco’ notturno. Gli spostamenti sono limitati ai casi di comprovata necessità, è il primo passo per contrastare la seconda ondata del virus: “Non ci saranno alternative – ha ribadito Massimo Galli – Dovremo arrivare al coprifuoco in tutta Italia”. Il primario di Malattie infettive ha parlato così al Messaggero. “Ci sono pochi dubbi – ha aggiunto – Si tratta di una situazione che anticipa la possibilità di un lockdown, mi rendo conto. Però qualcosa bisogna fare”. Un’impennata dei contagi dovuta, secondo Galli, anche alla riapertura delle scuole: “Si ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 ottobre 2020) Prima la Campania, poi Lombardia e Lazio. L’inizia a correre ai ripari con misure stringenti. Le tre regioni hanno optato per il ‘coprifuoco’ notturno. Gli spostamenti sono limitati ai casi di comprovata necessità, è il primo passo per contrastare la seconda ondata del virus: “Non ci saranno alternative – ha ribadito Massimo– Dovremo arrivare al coprifuoco in”. Il primario di Malattie infettive ha parlato così al Messaggero. “Ci sono pochi dubbi – ha aggiunto – Si tratta di una situazione che anticipa la possibilità di un lockdown, mi rendo conto. Però qualcosa bisogna fare”. Un’impennata dei contagi dovuta, secondo, anche alla riapertura delle scuole: “Si ...

Adnkronos : #Galli: 'Arriveremo al #coprifuoco in tutta Italia' - ILOVEPACALCIO : Coronavirus, #Galli: «Si arriverà al coprifuoco in tutta Italia. Non abbiamo alternative» - grandesse : RT @RaiStudio24: Massimo #Galli (@MassimoGalli51), Osp. #Sacco #Milano, a #Studio24: occorre trasmettere alle persone il messaggio di stare… - marcomoriconi3 : Covid, l'infettivologo Galli: «Arriveremo al coprifuoco in tutta Italia, con migliaia di casi tracciamento impossib… - biancacle : RT @Adnkronos: #Galli: 'Arriveremo al #coprifuoco in tutta Italia' -

Ultime Notizie dalla rete : Galli “Coprifuoco Osimhen trasette cu 'na granna frennesia. Sulo cu 'a presenza soja cagnaje 'o sibacco ilnapolista