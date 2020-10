Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light ha una data di uscita per Nintendo Switch (Di giovedì 22 ottobre 2020) Negli ultimi 30 anni, la serie Fire Emblem, ha catturato l'attenzione dei giocatori con il suo gameplay strategico, le sue avvincenti storie e i personaggi caratteristici. Ora, l'originale gioco 8-bit, Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light, che segue le avventure del Principe Marth e ha lanciato una franchise capace di attraversare le decadi, sarà disponibile per la prima volta fuori da Giappone. Attraverso un comunicato stampa apprendiamo infatti che a partire dal 4 dicembre, Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light arriva sui sistemi della famiglia Nintendo ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 ottobre 2020) Negli ultimi 30 anni, la serie, ha catturato l'attenzione dei giocatori con il suo gameplay strategico, le sue avvincenti storie e i personaggi caratteristici. Ora, l'originale gioco 8-bit,; theof, che segue le avventure del Principe Marth e ha lanciato una franchise capace di attraversare le decadi, sarà disponibile per la prima volta fuori da Giappone. Attraverso un comunicato stampa apprendiamo infatti che a partire dal 4 dicembre,; theofarriva sui sistemi della famiglia...

Nintendari_it : Nintendo annuncia l'arrivo su Switch (per un tempo limitato) del primo episodio di Fire Emblem (Shadow Dragon & The… - Nintend00med : New post in Nintendoomed Newsletter: Fire Emblem Shadow Dragon & The Blade of Light arriverà in occidente per la pr… -