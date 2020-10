F1, GP Portogallo 2020: orari prove libere, programma, tv, streaming 23 ottobre (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo una pausa di una settimana, il Mondiale di F1 si sposta in Portogallo per la prima edizione di un Gran Premio all’interno del tracciato di Portimao. Dopo l’esordio nel calendario della massima formula del Mugello, il ‘Circus’ approda per la prima volta all’interno dei 4 chilometri e 653 metri che compongono questo moderno impianto. L’Autódromo Internacional do Algarve, nato nel 2008, accoglierà un evento che manca dal calendario della F1 dal 1996, edizione corsa all’Estoril e vinta dal canadese Jacques Villeneuve. Il britannico Lewis Hamilton, primo in campionato e vincitore dell’ultima gara disputata, sbarca in Portogallo pronto a superare il record di vittorie del tedesco Michael Schumacher. Il portacolori della Mercedes insegue un nuovo successo in una location in cui nessuno ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo una pausa di una settimana, il Mondiale di F1 si sposta inper la prima edizione di un Gran Premio all’interno del tracciato di Portimao. Dopo l’esordio nel calendario della massima formula del Mugello, il ‘Circus’ approda per la prima volta all’interno dei 4 chilometri e 653 metri che compongono questo moderno impianto. L’Autódromo Internacional do Algarve, nato nel 2008, accoglierà un evento che manca dal calendario della F1 dal 1996, edizione corsa all’Estoril e vinta dal canadese Jacques Villeneuve. Il britannico Lewis Hamilton, primo in campionato e vincitore dell’ultima gara disputata, sbarca inpronto a superare il record di vittorie del tedesco Michael Schumacher. Il portacolori della Mercedes insegue un nuovo successo in una location in cui nessuno ha ...

SkySportF1 : Formula 1, GP Portogallo: il giro al circuito di Portimao con il simulatore Dallara. VIDEO #SkyMotori #PortugueseGP… - SkySportF1 : Formula 1, GP Portogallo: Ferrari con un nuovo diffusore. Le news #PortugueseGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Formula 1, gli orari e dove vedere il GP di Portogallo in tv #PortugueseGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - BarbaraPremoli : Stroll positivo al Covid. Ora negativo, quindi correrà in Portogallo - MotoriNoLimits : Stroll positivo al Covid. Ora negativo, quindi correrà in Portogallo -

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo 2020 Formula 1, gli orari e dove vedere il GP di Portogallo in tv Sky Sport F1 | Portogallo 1989: inversione di marcia

Il Gran Premio del Portogallo del 1989 rappresenta l’ennesima puntata della sfida Ferrari-McLaren che nel corso della stagione tiene gli appassionati incollati alla televisioni e alle riviste ...

F1 – Wolff: “L’ultimo ritiro è un duro colpo per Bottas, Portimao sfida interessante”

Wolff ha rivelato il vero motivo del ritiro di Bottas in Germania e ha preannunciato un weekend ricco di spunti all'Autodromo do Algarve.

Il Gran Premio del Portogallo del 1989 rappresenta l’ennesima puntata della sfida Ferrari-McLaren che nel corso della stagione tiene gli appassionati incollati alla televisioni e alle riviste ...Wolff ha rivelato il vero motivo del ritiro di Bottas in Germania e ha preannunciato un weekend ricco di spunti all'Autodromo do Algarve.