Espressioni razziste contro Ansu Fati: il Barcellona fa causa ad un giornalista (Di giovedì 22 ottobre 2020) Un giornalista di ABC sarà denunciato dal Barcellona per aver utilizzato Espressioni razziste contro Ansu Fati Il Barcellona ha deciso di fare causa al giornalista Salvador Sostres del quotidiano ABC per delle Espressioni razziste utilizzate nei confronti di Ansu Fati in un articolo apparso ieri sul giornale. Lo riporta il Mundo Deportivo. Nello specifico, Sostres aveva paragonato la velocità di Fati a quella dei venditori abusivi africani che scappano dalla Polizia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Undi ABC sarà denunciato dalper aver utilizzatoIlha deciso di farealSalvador Sostres del quotidiano ABC per delleutilizzate nei confronti diin un articolo apparso ieri sul giornale. Lo riporta il Mundo Deportivo. Nello specifico, Sostres aveva paragonato la velocità dia quella dei venditori abusivi africani che scappano dalla Polizia. Leggi su Calcionews24.com

duemme6 : RT @Bufalenet: Non si arrestano le polemiche su Vittorio Feltri, l’ex direttore di Libero ne ha combinata un’altra delle sue e purtroppo pa… - Angela50083683 : Non si arrestano le polemiche su Vittorio Feltri, l’ex direttore di Libero ne ha combinata un’altra delle sue e pur… - Bufalenet : Non si arrestano le polemiche su Vittorio Feltri, l’ex direttore di Libero ne ha combinata un’altra delle sue e pur… -

Ultime Notizie dalla rete : Espressioni razziste “Siamo tra la vita e la morte”, le voci dei rifugiati in Libia nel rapporto di Amnesty Redattore Sociale Espressioni razziste contro Ansu Fati: il Barcellona fa causa ad un giornalista

Il Barcellona ha deciso di fare causa al giornalista Salvador Sostres del quotidiano ABC per delle espressioni razziste utilizzate nei confronti di Ansu Fati in un articolo apparso ieri sul giornale.

"Oggi il vero razzismo è contro i maschi bianchi"

Non c'è opera di Pierre-André Taguieff che non abbia contribuito in modo determinante al dibattito intellettuale francese ...

Il Barcellona ha deciso di fare causa al giornalista Salvador Sostres del quotidiano ABC per delle espressioni razziste utilizzate nei confronti di Ansu Fati in un articolo apparso ieri sul giornale.Non c'è opera di Pierre-André Taguieff che non abbia contribuito in modo determinante al dibattito intellettuale francese ...