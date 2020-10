Covid | Sardegna | “Lockdown 15 giorni di chiusura o coprifuoco”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il virus ha ripreso a galoppare. Sfondato il livello di allerta dei 10mila nuovi contagi, ieri addirittura oltre i 15mila, si susseguono i provvedimenti per limitare la diffusione del. Sia a livello nazionale che regionale. E mentre la regione Lazio annuncia il coprifuoco da mezzanotte alle cinque di mattina un’altra regione va verso il lockdown. In particolare si parla di un lockdown, ovvero confini esterni chiusi, di due settimane. A dare la notizia è Christian Solinas, presidente della, che nelle ultime ore ha annunciato di voler adottare misure più restrittive. E molto presto potrebbe arrivare l’ordinanza. Anche se non siamo nella stagione turistica si tratta ovviamente di limitazioni particolarmente pesanti per una regione come quella sarda. Si parla didei collegamenti aerei e ...