Coronavirus, lo studio rivela: "Quasi 40% di positivi" (Di giovedì 22 ottobre 2020) A Bergamo e provincia sono risultati positivi Quasi il 40% dei cittadini: lo rivela uno studio dell'Istituto Mario Negri. Covid Bergamo: “Tra le città più colpite. 96% dei casi non rilevato” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 ottobre 2020) A Bergamo e provincia sono risultatiil 40% dei cittadini: lounodell'Istituto Mario Negri. Covid Bergamo: “Tra le città più colpite. 96% dei casi non rilevato” su Notizie.it.

sole24ore : Coronavirus: in arrivo coprifuoco dalle 22. Allo studio chiusura di palestre, parrucchieri, centri estetici e cinem… - SkyTG24 : Coronavirus, The Lancet: il vaccino cinese è sicuro e induce gli anticorpi. Lo studio - ilpost : Lo studio internazionale più grande finora condotto su alcuni farmaci per trattare la COVID-19, la malattia causata… - BI_Italia : Il suo studio potrebbe aiutare il mondo scientifico nella lotta al covid-19 - PortaleDiabete : #Mascherine e distanziamento abbassano di mille volte la carica del #coronavirus. Studio su Clinical Microbiology a… -