Coronavirus in Lombardia, Galli: "Lockdown? Se trend non cambia più restrizioni" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ottobre 2020 - Boom di contagi da Coronavirus e la Lombardia rivive l'incubo di marzo. La seconda ondata ha sfondato con più di quattromila nuovi positivi ieri. Quasi metà, 1.858, nella ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ottobre 2020 - Boom di contagi dae larivive l'incubo di marzo. La seconda ondata ha sfondato con; di quattromila nuovi positivi ieri. Quasi metà, 1.858, nella ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, record di nuovi casi in Lombardia: oltre 4000 positivi - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Lombardia multe fino a 3.000 euro per chi viola coprifuoco #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, la #Lombardia verso misure restrittive. Nella bozza della nuova ordinanza coprifuoco dalle 23 alle 5… - Pietro_Otto : Coronavirus, coprifuoco anche per le scuole superiori in Lombardia - Cronaca - - Pietro_Otto : Coronavirus, coprifuoco anche per le scuole superiori in Lombardia - Cronaca - -