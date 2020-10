Coronavirus: “Grande allarme per la crescita dei contagi a Milano, tracciamento e tamponi non più in grado di contenere i casi” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dal confronto avvenuto nel pomeriggio tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e i vertici dell’Ats di Milano e Citta’ metropolitana, i direttori generale e sanitario Walter Bergamaschi e Vittorio Demicheli per esaminare l’evoluzione della situazione epidemiologica in citta’ e gli aspetti legati alle le attese per i tamponi, è emersa una situazione di forte allarme e preoccupazione. Gli scenari esaminati hanno confermato “la situazione di grande allarme per la rapida crescita del contagio. Nella settimana dall’11 al 17 ottobre i casi nella Citta’ Metropolitana sono triplicati rispetto alla precedente, siamo passati da 2.000 a 6.000 circa – si legge in una nota di Ats Milano – I dati dei ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dal confronto avvenuto nel pomeriggio tra il sindaco di, Giuseppe Sala, e i vertici dell’Ats die Citta’ metropolitana, i direttori generale e sanitario Walter Bergamaschi e Vittorio Demicheli per esaminare l’evoluzione della situazione epidemiologica in citta’ e gli aspetti legati alle le attese per i, è emersa una situazione di fortee preoccupazione. Gli scenari esaminati hanno confermato “la situazione di grandeper la rapidadelo. Nella settimana dall’11 al 17 ottobre i casi nella Citta’ Metropolitana sono triplicati rispetto alla precedente, siamo passati da 2.000 a 6.000 circa – si legge in una nota di Ats– I dati dei ...

