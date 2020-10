Confcommercio: Milano in ginocchio, a fine anno chiude un’impresa su tre (Di giovedì 22 ottobre 2020) MILANO – “Da una nostra indagine del primo settembre, che oggi darebbe risultati peggiori, a Milano, che vale il 10% del Pil nazionale, su un campione trasversale di 1000 imprese una su tre ci ha detto che il 31 dicembre chiude”. Con questo allarme Marco Barbieri, segretario generale dell’Unione Confcommercio Milano, comincia la sua analisi durante l’evento ‘Fare Milano’. Leggi su dire (Di giovedì 22 ottobre 2020) MILANO – “Da una nostra indagine del primo settembre, che oggi darebbe risultati peggiori, a Milano, che vale il 10% del Pil nazionale, su un campione trasversale di 1000 imprese una su tre ci ha detto che il 31 dicembre chiude”. Con questo allarme Marco Barbieri, segretario generale dell’Unione Confcommercio Milano, comincia la sua analisi durante l’evento ‘Fare Milano’.

Milano Marittima è la località turistica con il prezzo a metro quadro più alto della regione. Un appartamento nuovo costa 6.500 euro al metro quadro. La località ravennate supera Riccione (5.900 euro ...

Quanto può costare alle imprese il coprifuoco?

In Lombardia si stima un impatto sulla ristorazione e sui bar di 300 milioni di mancati incassi in un mese. E fino a 1,3 miliardi se si aggiungessero altre regioni, dopo Lazio e Campania ...

