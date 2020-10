Chiude l'Alcatraz: "Uniti e compatti ripartiremo" (Di giovedì 22 ottobre 2020) "Con grande rammarico, a partire da questo fine settimana, 23 ottobre 2020, Alcatraz Chiuderà le porte per motivi di sicurezza dopo gli ultimi avvenimenti che racchiudono nuovo picco di contagi e ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 22 ottobre 2020) "Con grande rammarico, a partire da questo fine settimana, 23 ottobre 2020,rà le porte per motivi di sicurezza dopo gli ultimi avvenimenti che racchiudono nuovo picco di contagi e ...

"Con grande rammarico, a partire da questo fine settimana, 23 ottobre 2020, Alcatraz chiuderà le porte per motivi di sicurezza dopo gli ultimi avvenimenti che racchiudono nuovo picco di contagi e fasc ...

Milano nuovo focolaio d’Italia: “Il coprifuoco non basterà”

Da oggi in vigore la stretta notturna. Il virologo Pregliasco (Cts): “La situazione è esplosiva” MILANO. Va decisamente male. Per Milano, ieri è stata una brutta, bruttissima giornata. I numeri sono p ...

Milano nuovo focolaio d'Italia: "Il coprifuoco non basterà"

Da oggi in vigore la stretta notturna. Il virologo Pregliasco (Cts): "La situazione è esplosiva" MILANO. Va decisamente male. Per Milano, ieri è stata una brutta, bruttissima giornata. I numeri sono p ...