Catania, Raffaele: "Non eravamo fenomeni prima, non siamo brocchi ora". Lunedì la sfida contro il Bari

Uno a tre. E' questo il risultato finale maturato ieri sera a Lentini.Una vittoria, quella conquistata dalla Ternana di Cristiano Lucarelli contro il Catania, centrata grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Partipilo e nella ripresa da Raičević e Defendi. A nulla, dunque, è servito il gol messo a segno da Maldonado al minuto 35 del secondo tempo. Intervistato ai microfoni della stampa al termine della sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C - Girone C, il tecnico del Catania Giuseppe Raffaele ha analizzato la prestazione offerta dai suoi uomini, che lunedì sera affronteranno il Bari al "San Nicola"."Gli avversari erano più freschi, noi eravamo reduci dal viaggio di ritorno impossibile dopo il successo a ...

