Ultime Notizie Serie A: i tempi di recupero di Rebic, Ilicic in panchina (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Milan, Rebic ancora fuori – Si allungano i tempi di recupero per Ante Rebic. Il Milan, come riportato da Tuttosport, dovrà fare ancora a meno per due partite dell’attaccante croato Serie A, il coprifuoco alle 23 non vale per i tifosi – Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, il coprifuoco ordinato da Lombardia e Campania che impone il divieto di circolazione dopo le 23 non varrà per ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ecco ledellaA aggiornate sullevicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte lepiù importanti dellaA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Milan,ancora fuori – Si allungano idiper Ante. Il Milan, come riportato da Tuttosport, dovrà fare ancora a meno per due partite dell’attaccante croatoA, il coprifuoco alle 23 non vale per i tifosi – Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, il coprifuoco ordinato da Lombardia e Campania che impone il divieto di circolazione dopo le 23 non varrà per ...

fanpage : Ricciardi: “Ci sono aree in cui epidemia è fuori controllo, subito lockdown a Milano e Napoli” - fanpage : Matteo Salvini dice no allo smart working - fanpage : L'Irlanda è il primo paese europeo a entrare nuovamente in lockdown totale - mariamacina : Ultime notizie (Il Messaggero) Finalmente sbloccate e appaltate le grandi opere a Roma. - Elygabrysabry1 : RT @fanpage: Matteo Salvini dice no allo smart working -