Tennis, ATP Anversa 2020: bene De Minaur, Dimitrov e Raonic. Eliminato Carreno Busta

Si è appena conclusa la terza giornata del torneo ATP 250 di Anversa. Bene il canadese Milos Raonic che si è liberato in due set dello sloveno Aljaz Bedene con il punteggio di 6-3 7-6(4). Il numero 19 del mondo ha basato, come spesso accade, il suo gioco sui punti ottenuti con la prima la cui percentuale è stata altissima (91%) che unita al 72% di prime in campo ha fatto il resto. La più grande sorpresa di giornata l'ha regalata il francese Ugo Humbert che ha eliminato in rimonta 5-7 6-3 6-4 lo spagnolo Pablo Carreno-Busta. Il transalpino ha lottato come un leone gestendo alla grande i momenti più importanti del match, è stato capace di annullare ben 10 palle break su 12. Vittoria in due set, invece, il derby ...

