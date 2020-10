“Quindi non era così…”. Temptation Island, Nello e Carlotta: cosa è successo. Gli occhi di tutti puntati su di lei (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il falò tra Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino è partito immediatamente con un susseguirsi di rinfacci per gli atteggiamenti tenuti da entrambi all’interno del villaggio di Temptation Island. Carlotta, personaggio preferito dell’edizione 2020, si è mostrata subito particolarmente aggressiva, soprattutto nel riguardare con Nello tutti video con la tentatrice: “Guarda e zitto!”. Ed è proprio lui, il mitico, che cerca di cadere in piedi come i gatti puntando tutto sulla carta “Ma dai sto giocando! Ti fidi di me?”. Ma è proprio durante questi battibecchi che ha luogo la reazione più temuta di tutte, quella della conduttrice Alessia Marcuzzi. Infatti, per farla franca il più ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il falò traDell’Isola eSorrentino è partito immediatamente con un susseguirsi di rinfacci per gli atteggiamenti tenuti da entrambi all’interno del villaggio di, personaggio preferito dell’edizione 2020, si è mostrata subito particolarmente aggressiva, soprattutto nel riguardare convideo con la tentatrice: “Guarda e zitto!”. Ed è proprio lui, il mitico, che cerca di cadere in piedi come i gatti puntando tutto sulla carta “Ma dai sto giocando! Ti fidi di me?”. Ma è proprio durante questi battibecchi che ha luogo la reazione più temuta di tutte, quella della conduttrice Alessia Marcuzzi. Infatti, per farla franca il più ...

ZZiliani : Per Mastrandrea i “motivi di forza maggiore” per non partire sono nel comunicato ASL di domenica, mentre il Napoli… - EleonoraEvi : Con il discorso di ieri anche il Presidente #Conte ha definitivamente chiarito che il #MES non può essere un'opzion… - borghi_claudio : La resa di #conte sul #MES include un concetto non banale che è stato capito meno di altri. Come ammesso anche da… - Ainely88 : RT @rumba_magica: Chi aveva deciso di adottarlo è sparito, il vet non ha mai ricevuto richieste di informazioni sulla sua salute, quindi no… - CalvaresiRomina : RT @rumba_magica: Chi aveva deciso di adottarlo è sparito, il vet non ha mai ricevuto richieste di informazioni sulla sua salute, quindi no… -

Ultime Notizie dalla rete : “Quindi non Meno 2 ore di sonno a notte: Ecco quanto ci costa non bere abbastanza acqua Fortune Italia