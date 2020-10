Myriam Catania 'presenta' il figlio sui social: Jaques è tutto la mamma, (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Gf Vip, Myriam Catania riceve la proposta di matrimonio, ma le telecamere staccano, 7 ottobre 2020 Myriam Catania mamma: è nato Jacques 24 maggio 2017 'Quentin e Jaques, i miei grandi amori stupendi'. ... Leggi su today (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Gf Vip,riceve la proposta di matrimonio, ma le telecamere staccano, 7 ottobre 2020; nato Jacques 24 maggio 2017 'Quentin e, i miei grandi amori stupendi'. ...

LiveNoneladUrso : Myriam Catania, ultima eliminata dal #GFVIP, difende Patrizia de Blanck dalla Marchesa - Notiziedi_it : Myriam Catania ‘presenta’ il figlio sui social: Jaques è tutto la mamma (FOTO) - IsaeChia : #GfVip 5, #MyriamCatania: “#FranceskaPepe? Non recita un copione, non ne sarebbe capace”. Poi svela perché ogni ser… - gossipblogit : Myriam Catania: “Luca Argentero? Mi ha amata, onorata e rispettata” - hereitsana : RT @_Litote: Myriam Catania ti si ama, manchi come l'aria. ?? #GFVIP -