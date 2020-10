Milano, 23 ottobre sciopero dei mezzi: disagi per i viaggiatori (Di mercoledì 21 ottobre 2020) PixabayPossibili disagi e rallentamenti sono previsti per i viaggiatori diretti o in partenza dalla città di Milano: previsto sciopero dei mezzi in data 23 ottobre 23 ottobre sciopero dei mezzi a Milano: metro, bus e treni si fermano. disagio per la città che si ferma per 2 giorni sciopero dei mezzi a Milano. Ecco quanto annunciato da autisti di metro, bus e treni. Lo sciopero è previsto in data 23 ottobre e vedrà protagonisti i mezzi pubblici dell’intera città di Milano. La sigla Cub, in particolar modo, ha deciso di sospendere la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) PixabayPossibilie rallentamenti sono previsti per idiretti o in partenza dalla città di: previstodeiin data 2323dei: metro, bus e treni si fermano.o per la città che si ferma per 2 giornidei. Ecco quanto annunciato da autisti di metro, bus e treni. Loè previsto in data 23e vedrà protagonisti ipubblici dell’intera città di. La sigla Cub, in particolar modo, ha deciso di sospendere la ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano ottobre In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Ottobre: “Milano doveva andare in lockdown da venerdì” Il Fatto Quotidiano Magenta, incidente in moto: muore a 18 anni

Magenta (Milano), 21 ottobre 2020 - La città piange Riccardo Bona. Troppo grave il trauma cranico riportato dal diciottenne magentino nello schianto contro un palo della luce, mentre procedeva lungo ...

Speciale energia: A2a, possibili disservizi per sciopero 23 ottobre

Milano, 20 ott 14:00 - (Agenzia Nova) - A seguito della dichiarazione di sciopero, indetto da sindacati autonomi, per la giornata del 23 ottobre 2020, A2a informa i clienti che potrebbero verificarsi ...

