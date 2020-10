Matera, due minorenni violentate durante una festa, arrestati altri 4 membri della banda (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Matera, violenza sessuale durante una festa a Pisticci. La polizia ha arrestato altri 4 membri della banda. Matera – Possibile svolta nell’indagine sulla violenza di gruppo perpetrata nei confronti di due ragazze minorenni di nazionalità inglese consumatasi nella notte tra il 7 e l’8 settembre a Marconia di Pisticci, durante una festa in una villa. Nella giornata del 21 ottobre le autorità hanno arrestato altri 4 membri della banda. Minori inglesi violentate, altri 4 arresti L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Matera, ha portato ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 ottobre 2020), violenza sessualeunaa Pisticci. La polizia ha arrestato– Possibile svolta nell’indagine sulla violenza di gruppo perpetrata nei confronti di due ragazzedi nazionalità inglese consumatasi nella notte tra il 7 e l’8 settembre a Marconia di Pisticci,unain una villa. Nella giornata del 21 ottobre le autorità hanno arrestato. Minori inglesi4 arresti L’inchiesta, coordinata dalla Procura di, ha portato ...

NewsMondo1 : Matera, due minorenni violentate durante una festa, arrestati altri 4 membri della banda - TuttoH24 : Nuovi arresti della Polizia in queste ore nell'ambito dell'inchiesta della procura di Matera sulla violenza sessual… - PsiBologna : RT @e_maraio: A Matera, con la vittoria di @DomenicoBennar torniamo in consiglio comunale con due nostri iscritti eletti con il simbolo del… - TuttoMatera : Cmb Matera - Due biancoazzurri nella 'top-5' della seconda giornata: ecco chi sono - SassiLive : CORONAVIRUS A MATERA, CHIUSE DUE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA CAPPELLUTI PER MOTIVI PRECAUZIONALI -