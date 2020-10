“Manco nel medioevo!”. Temptation Island, alla fine è Alessia Marcuzzi a sbroccare al fidanzato: E basta…” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Serena e Davide un mese dopo Temptation Island raccontano cos’è accaduto tra loro. I due arrivano al confronto con Alessia Marcuzzi insieme, come una coppia. Dunque, confermano la scelta presa a fine percorso. Inizialmente è stato un po’ difficile per entrambi, in quanto era evidente la distanza che si era creata. Eccoli allora, Serena Spena e Davide Varriale, che ha deciso di partecipare a Temptation Island per vedere se la gelosia (di lui) era possibile limarla. Fortunatamente la coppia è riuscita ad andare oltre e a mettere le basi per una relazione più solida. Serena ammette che Davide sta davvero lavorando sulla sua gelosia. Era proprio questo il problema che entrambi avevano intenzione di risolvere attraverso questa ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Serena e Davide un mese doporaccontano cos’è accaduto tra loro. I due arrivano al confronto coninsieme, come una coppia. Dunque, confermano la scelta presa apercorso. Inizialmente è stato un po’ difficile per entrambi, in quanto era evidente la distanza che si era creata. Eccoli allora, Serena Spena e Davide Varriale, che ha deciso di partecipare aper vedere se la gelosia (di lui) era possibile limarla. Fortunatamente la coppia è riuscita ad andare oltre e a mettere le basi per una relazione più solida. Serena ammette che Davide sta davvero lavorando sulla sua gelosia. Era proprio questo il problema che entrambi avevano intenzione di risolvere attraverso questa ...

