L'ultimo assurdo complotto sulla mascherina indossata da Fedez nel settembre 2019 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Era inevitabile, conoscendo quel sottobosco social della minoranza rumorosa che crea un grande battage mediatico lanciando e cavalcando teorie del complotto paradossali. E il protagonista di questa vicenda, tirato in causa pedissequamente dagli haters, è ancora una volta Fedez. Dopo la telefonata ricevuta da Giuseppe Conte per 'affidare' a lui e a sua moglie Chiara Ferragni una campagna di sensibilizzazione sull'utilizzo dei dispostivi di protezione attraverso i loro seguitissimi canali Instagram (e non solo), ecco comparire la stravagante teoria di Fedez con la mascherina già nel mese di settembre del 2019, quando ancora non si parlava di emergenza sanitaria, di Sars-CoV-2, di Wuhan e di Covid-19.

