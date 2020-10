L’Assedio | Daria Bignardi torna su Nove | senza sorprese

Leggi su tvblog

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Intervistare è un’arte fine e faticosa, che ha bisogno di tempo. E quando parlo di tempo non mi riferisco a tre ore di diretta, fatta di entrate e uscitevariazioni, come un appello di esami. Mi riferisco all’approfondimento, al bisogno di creare un’empatia e un rapporto con l’intervistato, o ancor di più tra la coppia e il pubblico, visto che spesso dall’altra parte dello schermo ci si conosce già. E invece questa edizione speciale de L’Assedio si apre con una sequenza di ospiti a tempo che mortifica la capacità stessa delladi raccontare le persone e che finisce per annoiare. 20 minuti a blocco non fa ritmo, come spesso ci è capitato di sottolineare, ma fa ripetizione: e la ripetizione è l’anticamera della noia se a ogni ‘appuntamento’ non si ...