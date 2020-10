Inter-Borussia Monchengladbach 2-2 | doppio Lukaku e Conte si salva nel finale

Inter : ?? | ALLENAMENTO Vigilia di @ChampionsLeague, tutte le foto dell'ultimo allenamento prima di #InterBorussia ??… - Inter : Benvenuti, @borussia! ???? #UCL - borussia : Buona sera, @Inter! ?? #UCL #InterBMG - IononDevo : RT @Sportellate_it: È un Inter che gioca troppo sotto ritmo e ha troppe incomprensibili amnesie. - rancostantino : RT @Sportellate_it: È un Inter che gioca troppo sotto ritmo e ha troppe incomprensibili amnesie. -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Borussia

I nerazzurri fermati sul 2-2 all'esordio in Champions MILANO (ITALPRESS) - La reazione che ci si aspettava dall'Inter dopo la sconfitta ... un 2-2 sofferto contro il Borussia Moenchengladbach ...Nella ripresa a segno Malinovsky. L’Inter di Antonio Conte non va oltre il pareggio contro il Borussia M.Gladbach. Lukaku porta in vantaggio i nerazzurri poi un penalty realizzato da Bensebaini nega ...