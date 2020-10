In sedia a rotelle per un pugno alla schiena: muore il ragazzo ghanese (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Jerry Boakye, 28enne ghanese finito in sedie a rotelle dopo un pugno alla schiena nel 2018, è morto in ospedale. Da tempo rifiutava le terapie. Morto Jerry Boakye, rimasto paralizzato dopo un’aggressione sul bus su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Jerry Boakye, 28ennefinito in sedie adopo unnel 2018, è morto in ospedale. Da tempo rifiutava le terapie. Morto Jerry Boakye, rimasto paralizzato dopo un’aggressione sul bus su Notizie.it.

