In Sardegna opposizione all’attacco | “Vicini a quota limite e Solinas dorme”

CAGLIARI – "Se gli Alleati nella seconda guerra mondiale avessero avuto i tempi di reazione della sanità sarda, ora in Europa si parlerebbe tedesco. Bisognerebbe ragionare in ore e minuti, non in settimane o mesi: con questi ritmi esponenziali di crescita di pazienti covid ricoverati, +60% in nove giorni, quota 402 ricoveri sarà raggiunta entro fine mese". Così Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, all'attacco della giunta regionale sulla gestione dell'emergenza covid in Sardegna.

La Regione Sardegna ha approvato una delibera che istituisce il Reddito di libertà per le donne vittime di violenza - attualmente consigliera dell'opposizione - un esempio di come dinanzi a problemi così urgenti e seri sia possibile dare

Violenza, nell’Isola il ‘reddito di libertà’: un sussidio alle donne vittime di abusi

Uscire dall’incubo della violenza domestica ora è possibile anche per le donne che non dispongono dei mezzi economici per farlo. La Regione Sardegna ha approvato una delibera che istituisce il Reddito ...

La Regione Sardegna ha approvato una delibera che istituisce il Reddito di libertà per le donne vittime di violenza - attualmente consigliera dell'opposizione - un esempio di come dinanzi a problemi così urgenti e seri sia possibile dare