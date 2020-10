“Elisabetta Gregoraci mente”: Signorini affossa la showgirl (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il percorso di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip inizia a non convincere, non solo il pubblico da casa ma anche lo stesso Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha provato, in più di un’occasione, a mettere alle strette Elisabetta Gregoraci provando ad estorcerle qualche verità in più sulla sua vita privata e … L'articolo “Elisabetta Gregoraci mente”: Signorini affossa la showgirl proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il percorso di Elisabettaal Grande Fratello Vip inizia a non convincere, non solo il pubblico da casa ma anche lo stesso Alfonso. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha provato, in più di un’occasione, a mettere alle strette Elisabettaprovando ad estorcerle qualche verità in più sulla sua vita privata e … L'articolo “Elisabettamente”:laproviene da www.meteoweek.com.

GrandeFratello : Elisabetta confessa a Pierpaolo: 'Tu sei un punto di riferimento per me...'?? #GFVIP - AlessiaMirabel6 : RT @MyDearAl: Ma quando giudicate MTR per il suo passato come mamma fatte lo stesso con Elisabetta Gregoraci? Ipocriti del cazzo #gfvip - amandamerli : Non voglio fare la Maestrina dalla Penna Rossa eh, ma si chiama Elisabetta GREGORACI non Gregoracci. #fastidio #GFVIP #eligregisoverparty - Patty19240789 : @GF_diretta La Gregoraci sta giocando in tutti i sensi ,con i sentimenti di Pierpaolo che a parere mio o lo è o lo… - ila___90 : Quindi è rimasta spiazzata da questa cosa, soprattutto dall’ aver trovato Pierpaolo, un ragazzo che la vede come El… -

