Elisabetta Gregoraci fidanzata? La sorella Marzia interviene su Instagram (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci fidanzata con Stefano Coletti? Sul polverone sollevato da Arianna David è intervenuta la sorella Marzia Gregoraci su Instagram. Per spegnere l'incendio che è scoppiato al Grande Fratello Vip è dovuta intervenire Marzia Gregoraci, sorella di Elisabetta Gregoraci. Il "caso" è scoppiato a causa delle dichiarazioni di Alfonso Signorini, confermate poi da Arianna David … L'articolo proviene da leggilo.org.

