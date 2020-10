Dawson’s Creek arriva su Netflix ma perde la storica sigla

Leggi su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Se è vero che a breve saremo di nuovo chiusi in casa un’alternativa a non aprire la finestra e buttarsi di sotto c’è: rivedere Dawson’ssu. Va detto che la cosa riguarda gli Stati Uniti, ma non è detto che a breve non possare anche suItalia (nel frattempo nel nostro Paese è disponibile su Amazon Prime Video). Il teen drama di fine anni ’90 sarà disponibile sulla celebre piattaforma dal 1° novembre, ma – ahinoi – ad accompagnare le vicende di Dawson e amici non ci sarà l’epica e iconicaI Don’t Want to Wait di Paula Cole, emette le mani avanti avvertendo da subito i fan, perché sa benissimo che gli affezionati della serie tv ...