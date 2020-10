Atletica, Fidal: “Annullato il raduno giovanile di Grosseto” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Pur avendo organizzato le giornate di attività nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, e pur consapevole dell’importanza dell’appuntamento per tutti i ragazzi e le ragazze convocate, per i rispettivi tecnici, e per le società di appartenenza, la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha scelto di azzerare il rischio di diffusione del contagio, cancellando l’iniziativa. Il Settore Tecnico Nazionale studierà forme alternative di attività da proporre ad atleti e tecnici in sostituzione del raduno”. Questa la nota della Fidal che ha deciso di annullare il raduno delle squadre nazionali giovanili, che sarebbe dovuto andare in scena a Grosseto dal 29 ottobre al primo novembre, a causa dell’evoluzione della pandemia di Covid-19. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Pur avendo organizzato le giornate di attività nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, e pur consapevole dell’importanza dell’appuntamento per tutti i ragazzi e le ragazze convocate, per i rispettivi tecnici, e per le società di appartenenza, la Federazione Italiana diLeggera ha scelto di azzerare il rischio di diffusione del contagio, cancellando l’iniziativa. Il Settore Tecnico Nazionale studierà forme alternative di attività da proporre ad atleti e tecnici in sostituzione del”. Questa la nota dellache ha deciso di annullare ildelle squadre nazionali giovanili, che sarebbe dovuto andare in scena a Grosseto dal 29 ottobre al primo novembre, a causa dell’evoluzione della pandemia di Covid-19.

sportface2016 : La #Fidal ha deciso di annullare il raduno delle squadre giovanili di Grosseto in seguito all'evoluzione della pand… - atleticaitalia : #atletica il talk di Atletica TV ?? ?? il confronto generazionale tra Valeria Straneo e Nadia Battocletti ???? la prim… - atleticaitalia : #atletica ?? Alla luce dell’evoluzione negativa della pandemia, la FIDAL ha scelto di cancellare il raduno delle squ… - FidalPiemonte : #atletica #marcia Federico Tontodonati e Stefano Chiesa al raduno nazionale di marcia di Tirrenia… - FidalPiemonte : #atletica Sei i piemontesi nati tra il 2002 e il 2004 convocati per il raduno nazionale giovanile in programma a fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Fidal Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal Straneo&Battocletti, generazioni a confronto

Nel talk di Atletica TV la primatista italiana di maratona e la promessa del mezzofondo. Valeria: “Il mio messaggio ai giovani... cercate sempre un obiettivo!”. Nadia: “Poche gare ma nel 2020 ho super ...

Annullato il raduno giovanile di Grosseto

Alla luce dell’evoluzione dei contagi, la FIDAL ha scelto di cancellare il raduno delle squadre nazionali giovanili che era in programma dal 29 ottobre al 1° novembre L’evoluzione negativa della pande ...

Nel talk di Atletica TV la primatista italiana di maratona e la promessa del mezzofondo. Valeria: “Il mio messaggio ai giovani... cercate sempre un obiettivo!”. Nadia: “Poche gare ma nel 2020 ho super ...Alla luce dell’evoluzione dei contagi, la FIDAL ha scelto di cancellare il raduno delle squadre nazionali giovanili che era in programma dal 29 ottobre al 1° novembre L’evoluzione negativa della pande ...