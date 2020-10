Ajax-Liverpool oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Champions League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) La prima giornata del gruppo D dellafa tappa alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, dove si affronteranno. Protagoniste nel 2018, dove furono rispettivamente capaci di arrivare in semifinale e vincere, le due compagini hanno voglia di riscattarsi dopo un’ultima edizione al di sotto delle aspettative. Uomini di Klopp favoriti dai bookmakers nonostante l’assenza di Virgil Van Dijk, fuori a lungo per un grave infortunio. L’appuntamento con la sfida è fissato per le ore 21.00 di mercoledì 21 ottobre, il confronto sarà trasmesso in esclusiva tv su Sky Sport (255) ed in livesullo stessotramite la piattaforma di Sky Go.