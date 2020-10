Acer Global Press Conference | ecco quando vederla

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)è pronta a mostrare la nuova linea di prodotti hardware che andranno ad ampliare i brand che la compongono. Il 21 ottobre alle ore 15:00 italiane, l'azienda di Tapei ci invita alla, che potrete seguire sul canale Youtube ufficiale di, in cui potremo vedere i nuovi prodotti ConceptD e gli strumenti per rimanere connessi anche a distanza."La tecnologia è sempre stata considerata una forma di isolamento e distanza sociale. In questo periodo invece, chiunque si è reso conto che in realtà la tecnologia aiuta a rimanere connessi in ogni situazione, che tu debba creare un progetto importantissimo o che stia imparando a cucinare per la prima volta un piatto prelibato". Con queste parole il produttore di Taiwan lancia il messaggio di come i nuovi ...