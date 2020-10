Xbox App si aggiorna su iPhone e iPad e arriva il supporto per il Remote Play (Di martedì 20 ottobre 2020) Microsoft ha da poco aggiornato l'app Xbox per iPhone e iPad, rendendo disponibile la funzionalità Remote Play su Xbox One e Xbox Series X/S.La nuova app Xbox può essere scaricata gratuitamente da App Store, anche se al momento non risulta compatibile con xCloud su iPhone e iPad. Tuttavia, l'app aggiunge il supporto per il Remote Play, che rende possibile giocare su tablet e smartphone Apple con i giochi Xbox One, Xbox 360 e Xbox in remoto da Xbox One e Xbox Series X/S.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 ottobre 2020) Microsoft ha da pocoto l'appper, rendendo disponibile la funzionalitàsuOne eSeries X/S.La nuova apppuò essere scaricata gratuitamente da App Store, anche se al momento non risulta compatibile con xCloud su. Tuttavia, l'app aggiunge ilper il, che rende possibile giocare su tablet e smartphone Apple con i giochiOne,360 ein remoto daOne eSeries X/S.Leggi altro...

ispazio : Microsoft rilascia l’app Xbox per iOS con la modalità “Remote Play” - SkorpionBot : Microsoft rilascia l’app Xbox per iOS con la modalità “Remote Play” - berkley1_ : RT @Multiplayerit: Xbox, nuova app iOS con Remote Play disponibile per il download su App Store - gemin_steven98 : RT @Multiplayerit: Xbox, nuova app iOS con Remote Play disponibile per il download su App Store -