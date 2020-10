Valuta digitale | al via la sperimentazione della Cina per gli acquisti di tutti i giorni

Leggi su newsagent

(Di martedì 20 ottobre 2020) A Shenzhen, in una lotteria, il governo cinese ha messo in palio 10 milioni di yuan digitali (equivalenti a oltre 1,5 milioni di dollari) destinati a 50mila cittadini per le spese quotidiane. È la più grandeal mondo di una criptodi stato utilizzata nel mondo reale perdi ordinaria necessità, dai trasporti al caffè di prima mattina, fino ad articoli di elettronica o d’abbigliamento. Ogni vincitore selezionato ha ricevuto 200 yuan digitali da utilizzare in oltre 3mila negozi del distretto più avanzatocittà cinese. Cosa fare prima di utilizzare gli yuan digitali? Gli utenti devono creare un account personale sul sistema che gestisce la monetanazionale cinese per autorizzare le transazioni. Nella registrazione ...