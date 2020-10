Uomini e Donne, Danielona beccata così dalla regia: lo ha fatto davvero [VIDEO] (Di martedì 20 ottobre 2020) Nella puntata del 16 ottobre di Uomini e Donne, le telecamere della trasmissione hanno ripreso un volto noto intento a… dormire! La protagonista della scenetta è stata Daniela, da anni nel programma come pubblico parlante. Il VIDEO ha fatto il giro del web e se ad alcuni utenti lo hanno trovato divertente, altri hanno duramente criticato la trasmissione. Ecco cosa è successo. Uomini e Donne, Danielona beccata così dalla regia: lo ha fatto davvero VIDEO Durante la puntata del 16 ottobre di Uomini e Donne, gli spettatori hanno assistito ad una ripresa alquanto insolita. In studio si stava parlando di Biagio e ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 20 ottobre 2020) Nella puntata del 16 ottobre di, le telecamere della trasmissione hanno ripreso un volto noto intento a… dormire! La protagonista della scenetta è stata Daniela, da anni nel programma come pubblico parlante. Ilhail giro del web e se ad alcuni utenti lo hanno trovato divertente, altri hanno duramente criticato la trasmissione. Ecco cosa è successo.così: lo haDurante la puntata del 16 ottobre di, gli spettatori hanno assistito ad una ripresa alquanto insolita. In studio si stava parlando di Biagio e ...

trash_italiano : Qui per ricordarvi che Uomini e Donne inizia alle 14.45 precise. Neanche un secondo di ritardo. Mai. - LiaQuartapelle : E anche questa domenica, a Minsk e nelle altre città della Bielorussia, uomini e donne continuano a manifestare. Il… - fattoquotidiano : LA STRAGE SILENZIOSA Nel 2019 58 persone, tra Esercito, Carabinieri e Pubblica Sicurezza si sono tolte la vita. Nel… - UnTemaAlGiorno : RT @GabrielliG7: #seTuSolo Sapessi, Fossi, Riuscissi, Immaginassi, Potessi, Comprendessi, Avessi, Smettessi, Capissi .... Sintesi: donne… - stefanocazzola1 : RT @LaviniaBLR: Cronache dal mondo del Covidiotismo Per tutta la vita le donne hanno preso per il culo gli uomini moribondi con lieve febb… -