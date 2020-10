The Sims 4 Oasi Innevata, disponibile dal 13 novembre (Di martedì 20 ottobre 2020) Electronic Arts e Maxis™ hanno annunciato oggi che The Sims™ 4 Oasi Innevata arriverà su PC e Mac tramite Origin™ e Steam, Xbox One e PlayStation®4 il 13 novembre. Il decimo expansion pack introdurrà il maestoso e sereno mondo del Monte Komorebi, una location perfetta per i Sims che cercano una fuga dalla vita quotidiana o la casa dei propri sogni. Il mondo, di ispirazione giapponese, offre numerose attività per far divertire i Sims, dal relax nelle terme onsens di montagna alla meditazione con passeggiate mindfulness e non solo: è possibile mettere alla prova i propri limiti con attività sportive entusiasmanti e talvolta pericolose come lo sci, lo snowboard e l’arrampicata su roccia. “Il team di The ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 20 ottobre 2020) Electronic Arts e Maxis™ hanno annunciato oggi che The™ 4arriverà su PC e Mac tramite Origin™ e Steam, Xbox One e PlayStation®4 il 13. Il decimo expansion pack introdurrà il maestoso e sereno mondo del Monte Komorebi, una location perfetta per iche cercano una fuga dalla vita quotidiana o la casa dei propri sogni. Il mondo, di ispirazione giapponese, offre numerose attività per far divertire i, dal relax nelle terme onsens di montagna alla meditazione con passeggiate mindfulness e non solo: è possibile mettere alla prova i propri limiti con attività sportive entusiasmanti e talvolta pericolose come lo sci, lo snowboard e l’arrampicata su roccia. “Il team di The ...

blackclovds : ho scaricato per l'ennesima volta the Sims 3 con qualche espansione, vediamo se funziona - EliteDarkMich : RT @EAitalia: Il 13 novembre arriva #TheSims 4 Oasi Innevata su PC/Mac, Steam, XboxOne e PlayStation®4???? Fatevi largo tra le piste da sci… - todemimimi : @MonaGames20 trailer do novo the sims hahahhaha - GamingTalker : The Sims 4, annunciato il DLC Oasi Innevata: la nuova espansione esce a metà novembre - italiatopgames : The Sims 4 Oasi Innevata, disponibile dal 13 novembre -

Ultime Notizie dalla rete : The Sims The Sims 4 Oasi Innevata arriva a novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC Videogiocare.it The Sims 4, annunciato il DLC Oasi Innevata: la nuova espansione esce a metà novembre

EA e Maxis hanno annunciato questo pomeriggio il nuovo pacchetto espansione del life simulator The Sims 4, intitolato Oasi Innevata, dopo il teaser dei giorni scorsi. The Sims 4 Snowy Escape arriverà ...

I videogiochi più famosi, quelli conosciuti anche dai non gamer

Ecco perché oggi andremo a vedere una classifica rigorosamente in ordine sparso relativa ai 10+1 videogiochi più famosi, quelli conosciuti anche dai non gamer. Provate a chiedere a un non-giocatore se ...

EA e Maxis hanno annunciato questo pomeriggio il nuovo pacchetto espansione del life simulator The Sims 4, intitolato Oasi Innevata, dopo il teaser dei giorni scorsi. The Sims 4 Snowy Escape arriverà ...Ecco perché oggi andremo a vedere una classifica rigorosamente in ordine sparso relativa ai 10+1 videogiochi più famosi, quelli conosciuti anche dai non gamer. Provate a chiedere a un non-giocatore se ...