Sudan-Israele, così Trump fa scacco matto in Medio Oriente (Di martedì 20 ottobre 2020) Presto il Sudan verrà rimosso dalla lista del dipartimento di Stato americano dei Paesi sponsor del terrorismo, nella quale rimarranno soltanto Corea del Nord, Iran e Siria. Ad annunciarlo è stato il presidente statunitense Donald Trump, parlando su Twitter delle "ottime notizie" sugli sviluppi delle trattative con Karthoum, che da tempo chiede a Washington di rimuovere il Paese dalla lista nera. "Il nuovo governo del Sudan, che sta facendo grandi progressi, ha accettato di pagare 335 milioni di dollari alle vittime e alle famiglie del terrorismo negli Stati Uniti", ha scritto il presidente. "Una volta versati, rimuoverò il Sudan dalla lista degli Stati sponsor del terrorismo. Finalmente, giustizia per il popolo statunitense e grande passo per il ...

