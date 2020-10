Ridurre il consumo di RAM su Chrome (Di martedì 20 ottobre 2020) Google Chrome occupa molta RAM e questo, nonostante ci siano stati miglioramenti nella gestione della memoria, è un dato di fatto comune per tutti i computer. Se però l'uso di RAM diventa eccessivo, il computer può rallentare molto o anche bloccarsi se possiede 8GB o meno di memoria. Questo consumo dipende non solo dalla quantità e dal tipo di siti che si usa aprire (e dal numero di schede aperte contemporaneamente), ma anche dalle estensioni attive e dalle applicazioni in background.Questo perché Chrome, nel tempo, è diventato un browser piattaforma che non serve solo ad aprire siti internet, ma anche ad utilizzare le applicazioni web come fossero app del cellulare.Proprio per venire incontro a tutti gli utenti che notano un consumo di memoria eccessivo, vi mostreremo in ... Leggi su navigaweb (Di martedì 20 ottobre 2020) Googleoccupa molta RAM e questo, nonostante ci siano stati miglioramenti nella gestione della memoria, è un dato di fatto comune per tutti i computer. Se però l'uso di RAM diventa eccessivo, il computer può rallentare molto o anche bloccarsi se possiede 8GB o meno di memoria. Questodipende non solo dalla quantità e dal tipo di siti che si usa aprire (e dal numero di schede aperte contemporaneamente), ma anche dalle estensioni attive e dalle applicazioni in background.Questo perché, nel tempo, è diventato un browser piattaforma che non serve solo ad aprire siti internet, ma anche ad utilizzare le applicazioni web come fossero app del cellulare.Proprio per venire incontro a tutti gli utenti che notano undi memoria eccessivo, vi mostreremo in ...

girasol44247939 : RT @RosannaMarani: Più Iva sulla carne basta per ridurre produzione e consumo (e far bene all’ambiente) - mlnslv79 : RT @ilfattoblog: Gli allevamenti di carne bovina e suina contribuiscono all’inquinamento dell’aria. Per ridurli non serve una nuova imposta… - aaorsi72 : @antoniopolito1 @francescoseghez Non so su Marte ma sui Navigli la movida inizia prima delle 23. Se vogliamo ridurr… - fabvix1971 : Più Iva sulla carne basta per ridurre produzione e consumo (e far bene all'ambiente) - Il Fatto Quotidiano - RosannaMarani : Più Iva sulla carne basta per ridurre produzione e consumo (e far bene all’ambiente) -

Ultime Notizie dalla rete : Ridurre consumo Più Iva sulla carne basta per ridurre produzione e consumo (e far bene all’ambiente) Il Fatto Quotidiano La lotta al cambiamento climatico comincia dalle città

Il costante e continuo consumo di suolo , la di aree periferiche, la ridotta quantità di spazi verdi e gli spazi urbani utilizzati prevalentemente per la mobilità dei veicoli privati , stanno mettend ...

Bpm, Bper, Mps: il risiko delle banche anima Piazza Affari

Ovvero il gap si è ridotto da tre a due volte ... già alleati nel credito al consumo in Agos. L’affaire, caldeggiato dall’ad di Bpm Giuseppe Castagna (“dopo Intesa- Ubi – ha detto- le banche delle ...

Il costante e continuo consumo di suolo , la di aree periferiche, la ridotta quantità di spazi verdi e gli spazi urbani utilizzati prevalentemente per la mobilità dei veicoli privati , stanno mettend ...Ovvero il gap si è ridotto da tre a due volte ... già alleati nel credito al consumo in Agos. L’affaire, caldeggiato dall’ad di Bpm Giuseppe Castagna (“dopo Intesa- Ubi – ha detto- le banche delle ...