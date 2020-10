Petrolio: chiude in rialzo a Ny, ai massimi 7 settimane (Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, - NEW YORK, 20 OTT - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,5% a 41,46 dollari al barile, ai massimi delle ultime sette settimane., ANSA,. Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, - NEW YORK, 20 OTT - Ilina New York, dove le quotazioni salgono dell'1,5% a 41,46 dollari al barile, aidelle ultime sette., ANSA,.

Wall Street: ottimismo Pelosi su piano aiuti spinge gli indici, Dow +1,2%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 20 ott - Indici in netto rialzo a Wall Street, dopo che la speaker della Camera statunitense, la democratica Nancy Pelosi, ha detto che un accordo con la Cas ...

