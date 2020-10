Per la Juventus buona la prima: con una doppietta di Morata stende la Dinamo Kiev (Di martedì 20 ottobre 2020) Grazie a una doppietta di Morata nel secondo tempo, la Juventus parte con il piede giusto in Champions League, superando la Dinamo Kiev 2-0. Schierata con il 4-4-2 la squadra di Pirlo gioca una gara ... Leggi su leggo (Di martedì 20 ottobre 2020) Grazie a unadinel secondo tempo, laparte con il piede giusto in Champions League, superando la2-0. Schierata con il 4-4-2 la squadra di Pirlo gioca una gara ...

ZZiliani : COMUNICATO. L’AIA rende noto che la designazione di #Fourneau come quarto uomo per il match Reggina-Cosenza fa part… - romeoagresti : #Juventus, primi assaggi di gruppo per #DeLigt. In attesa del rientro ????@GoalItalia - tuttosport : #Higuain: 'Sarò sempre felice per le vittorie della #Juve' - Sgang198 : RT @La_Bianconera: ?? ANTEPRIMA! L'anno scorso fu la #Palace, quest'anno la '@Pharrell'! Maglia rosa in ed. speciale by #PharrellWilliams pe… - 1SquadraDiCalci : RT @romeoagresti: #Morata ha segnato il 53 per cento dei propri goal in Champions League con la maglia della #Juventus: 9 su 17 [via @OptaP… -