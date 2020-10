Ora solare 2020 | ecco quando dobbiamo spostare le lancette dell’orologio

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 20 ottobre 2020) Pronti? Via! Fra qualche giorno tornerà l’ora. A breve infattibisogneràledell’orologio indietro di un’ora, dalle tre alle due, salutando per il momento l’ora legale, che invece tornerà domenica 29 marzo 2021. Col cambio d’ora, e con l’ingresso nel vivo della stagione autunnale, farà buio prima alla sera ma ci sarà più luce al mattino. Tanti, dunque, i vantaggi ma anche gli svantaggi. Tuttavia, questa potrebbe essere l’ultima volta, dal momento che è ancora in discussione la possibile abolizione del cambio d’ora. Insomma, il prossimo cambio d’ora arriverà nella notte fra sabato 24 e domenica 25 ottobrelevanno spostate ...