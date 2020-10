Motonautica | Giuseppe Schiano a caccia del mondiale classe 3D e della Centomiglia del Lario

Leggi su 2anews

(Di martedì 20 ottobre 2020): il campione partenopeo in gara col team Spirit of Corsica-Hi-Performance Italia, in coppia col pilota francese Francois Pinelli, dal 23 al 25 ottobre a Como. Laè ripartita, nonostante l’anno molto complesso che stiamo vivendo, e nel prossimo fine settimana (dal 23 al 25 ottobre) assegnerà i titoli di campione italiano, europeo …