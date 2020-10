morto James Redford | figlio di Robert Redford | aveva 58 anni

Corriere : «James è morto oggi, noi abbiamo il cuore spezzato. Ha vissuto una vita bellissima e incisiva ed è stato amato da m… - Corriere : Morto di cancro il figlio di Robert Redford, James: aveva 58 anni - SkyTG24 : E' morto James Redford, terzo figlio di Robert: aveva 58 anni - InfoCinema2 : #JamesRedford, figlio di #RobertRedford morto di #cancro a 58 anni - ImpieriFilippo : RT @ultimenotizie: Tragedia per #RobertRedford. James, figlio della star Robert Redford, è morto all'età di 58 anni per un cancro. Attivist… -

Ultime Notizie dalla rete : morto James

Robert Redford figlio morto: James ha perso la sua lotta contro il cancro. Sceneggiatore, si è sempre occupato di temi delicati e ha sostenuto cause importanti, ma da alcuni anni combatteva contro un ...Nel 1993 James Redford si sottopose per ben due volte al trapianto di fegato, battaglia che raccontò nel documentario 'The Strangers'.