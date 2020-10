Monopattini elettrici sharing, a Roma nuove regole con alcol test e contro il parcheggio selvaggio (Di martedì 20 ottobre 2020) L'azienda Voi che offre servizi sharing, dopo lo sbarco dei suoi Monopattini a Milano , annuncia il suo imminente arrivo anche a Roma e porta con sé molte novità, oltre a una flotta di 1000 ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 ottobre 2020) L'azienda Voi che offre servizi, dopo lo sbarco dei suoia Milano , annuncia il suo imminente arrivo anche ae porta con sé molte novità, oltre a una flotta di 1000 ...

Monica49590572 : @matteorenzi 9)....Le scelte di ordine economico devono essere più oculate e mirate. Troppi ancora gli sprechi pubb… - jacopogiliberto : @garcinot rendere difficile l'uso dell'auto in città a favore delle bici e dei monopattini elettrici. - adrianobusolin : RT @masman007: Il governo dei proclami e delle menzogne, in questi mesi hanno pensato ai monopattini elettrici e ai banchi con le ruote. Or… - GabrieleFigini : RT @masman007: Il governo dei proclami e delle menzogne, in questi mesi hanno pensato ai monopattini elettrici e ai banchi con le ruote. Or… - NoEvilHero : RT @masman007: Il governo dei proclami e delle menzogne, in questi mesi hanno pensato ai monopattini elettrici e ai banchi con le ruote. Or… -