Midtjylland-Atalanta, Gasperini: “In Champions non ci sono mai partite banali” (Di martedì 20 ottobre 2020) La conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Midtjylland-Atalanta: “Guai a sottovalutare gli avversari”. HERNING (DANIMARCA) – Vigilia di Midtjylland-Atalanta per Gian Piero Gasperini. Il tecnico in conferenza stampa ha presentato la delicata trasferta danese. Midtjylland-Atalanta, la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini In conferenza stampa Gian Piero Gasperini ha illustrato le insidie di questa sfida: “Il Napoli fa parte del passato – ha detto il tecnico della Dea, riportato da La Gazzetta dello Sport – abbiamo lavorato due giorni. In Champions League non ci sono mai partite banali“. Un secondo esordio ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 ottobre 2020) La conferenza stampa dialla vigilia di: “Guai a sottovalutare gli avversari”. HERNING (DANIMARCA) – Vigilia diper Gian Piero. Il tecnico in conferenza stampa ha presentato la delicata trasferta danese., la conferenza stampa di Gian PieroIn conferenza stampa Gian Pieroha illustrato le insidie di questa sfida: “Il Napoli fa parte del passato – ha detto il tecnico della Dea, riportato da La Gazzetta dello Sport – abbiamo lavorato due giorni. InLeague non cimaibanali“. Un secondo esordio ...

zazoomblog : Atalanta pronta per il Midtjylland. Gasperini: Questa è una partita che conta - #Atalanta #pronta… - AtalantaBCFeed : Champions, Midtjylland-Atalanta, Freuler: 'Ricominciamo, sappiamo cosa fare' #ForzaAtalanta #ABC1907 - GuilleTano5 : RT @tuttosport: #Atalanta, #Gasperini: 'Il #Midtjylland sarà entusiasta, noi non saremo da meno' ?? - tuttosport : #Atalanta, #Gasperini: 'Il #Midtjylland sarà entusiasta, noi non saremo da meno' ?? - UgoBaroni : RT @SkySport: Midtjylland-Atalanta, Gasperini: 'Dimentichiamo Napoli e ripartiamo dalla Champions' -