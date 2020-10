Mattarella, serve responsabilità collettiva (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA, 20 OTT - "In questa fase serve la responsabilità collettiva, comportamenti diffusi, tutti siamo chiamati a contribuire e a sconfiggere la pandemia, con i comportamenti, le mascherine, il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA, 20 OTT - "In questa fasela responsabilità, comportamenti diffusi, tutti siamo chiamati a contribuire e a sconfiggere la pandemia, con i comportamenti, le mascherine, il ...

fattoquotidiano : Mattarella: “Istituzioni devono collaborare per superare difficoltà. Serve prova d’orgoglio per non ricadere nelle… - M5S_Europa : Condividiamo le parole di #Mattarella. L’#individualismo non può prevalere sullo spirito di #collaborazione. Ogni S… - MPenikas : FQ: Mattarella: “Istituzioni devono collaborare per superare difficoltà. Serve prova d’orgoglio per non ricadere n… - NewsMondo1 : Mattarella, “Tutti siamo chiamati a contribuire e a sconfiggere la pandemia” - LaPresse_news : Mattarella consegna onoreficenze agli eroi del Covid: 'Momento difficile. Serve fiducia nel Paese.'… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella serve Mattarella: serve responsabilità collettiva, le istituzioni sono chiamate a collaborare Il Sole 24 ORE ITALIA - Cannabis terapeutica. Malato costretto a coltivare illegalmente. Appello al Presidente della Repubblica

“Evidentemente il Ministro Roberto Speranza non vuole assumersi responsabilità verso i dirigenti che hanno competenze in questa materia: serve volontà politica ... che si è rivolto al Presidente ...

Covid, Mattarella: «Servono responsabilità e orgoglio per evitare di tornare nelle condizioni di marzo-aprile»

Non ha dubbi Mattarella: «Evitando contatti superflui, siamo chiamati a fornire il nostro contributo per evitare di ricadere nelle condizioni di marzo-aprile. Siamo chiamati ad una prova d'orgoglio».

“Evidentemente il Ministro Roberto Speranza non vuole assumersi responsabilità verso i dirigenti che hanno competenze in questa materia: serve volontà politica ... che si è rivolto al Presidente ...Non ha dubbi Mattarella: «Evitando contatti superflui, siamo chiamati a fornire il nostro contributo per evitare di ricadere nelle condizioni di marzo-aprile. Siamo chiamati ad una prova d'orgoglio».