Mara Venier, la sorpresa del marito. Compie 70 anni e Nicola Carraro non poteva essere più dolce (Di martedì 20 ottobre 2020) Auguri Mara Venier. La conduttrice e signora della domenica di Rai1 Compie 70 anni: è nata infatti il 20 ottobre 1950. In realtà ha già festeggiato il compleanno con un po’ di anticipo nella scorsa puntata di Domenica In con una intervista a Carlo Conti e, proprio in occasione di questa importante ricorrenza e a proposito della sua trasmissione ha rilasciato una lunga intervista al magazine Oggi dichiarando che dall’anno prossimo lascia Domenica In, nonostante il grande successo. Il motivo di questa decisione che il pubblico avrà maldigerito? Nobilissimo: il desiderio di dedicare più tempo alla famiglia e all’amatissimo marito. “Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono tutta ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) Auguri. La conduttrice e signora della domenica di Rai170: è nata infatti il 20 ottobre 1950. In realtà ha già festeggiato il compleanno con un po’ di anticipo nella scorsa puntata di Domenica In con una intervista a Carlo Conti e, proprio in occasione di questa importante ricorrenza e a proposito della sua trasmissione ha rilasciato una lunga intervista al magazine Oggi dichiarando che dall’anno prossimo lascia Domenica In, nonostante il grande successo. Il motivo di questa decisione che il pubblico avrà maldigerito? Nobilissimo: il desiderio di dedicare più tempo alla famiglia e all’amatissimo. “, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono tutta ...

