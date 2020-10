Manchester livello 3, il sindaco sulle barricate (Di martedì 20 ottobre 2020) Ieri il paese faceva registrare 21.330 nuovi casi, un incremento del 13% rispetto al giorno precedente, e 341 decessi, un’impennata che rimanda ai numeri della scorsa primavera. In una conferenza stampa tenuta ieri pomeriggio, Boris Johnson ha annunciato che Manchester e la regione di cui è “capoluogo” rientreranno da venerdì prossimo nel livello 3, quello di assai alto rischio Covid in cui si trovano già le altre due grosse regioni dell’Inghilterra del Nord, il Lancashire e il Merseyside, che fra … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 20 ottobre 2020) Ieri il paese faceva registrare 21.330 nuovi casi, un incremento del 13% rispetto al giorno precedente, e 341 decessi, un’impennata che rimanda ai numeri della scorsa primavera. In una conferenza stampa tenuta ieri pomeriggio, Boris Johnson ha annunciato chee la regione di cui è “capoluogo” rientreranno da venerdì prossimo nel3, quello di assai alto rischio Covid in cui si trovano già le altre due grosse regioni dell’Inghilterra del Nord, il Lancashire e il Merseyside, che fra … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

