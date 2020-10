Jole Santelli: la Giunta le intitola il Palazzo della Regione. Un tributo al suo impegno e al suo coraggio (Di martedì 20 ottobre 2020) Jole Santelli, la governatrice della Calabria non c’è più. Ma il segno della sua presenza e del suo operato è vivo nella Regione che lei ha amato e amministrato fino all’ultimo istante. Così, in ossequio alla vita e alla personalità politica della governatrice morta a Cosenza il 15 ottobre 2020, a otto mesi dalla sua elezione a presidente della Regione Calabria, la Giunta regionale ha deciso che sarà intitolato a lei il Palazzo presidenziale della Regione. Jole Santelli, il tributo della Giunta calabrese: le intitola ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 ottobre 2020), la governatriceCalabria non c’è più. Ma il segnosua presenza e del suo operato è vivo nellache lei ha amato e amministrato fino all’ultimo istante. Così, in ossequio alla vita e alla personalità politicagovernatrice morta a Cosenza il 15 ottobre 2020, a otto mesi dalla sua elezione a presidenteCalabria, laregionale ha deciso che saràto a lei ilpresidenziale, ilcalabrese: le...

